“Blic”: Kongresisti republikan kërkon shkëmbim territoresh Kosovë – Serbi

5 Shkurt 2017 - 10:15

Kongresisti republikan në SHBA, Dana Rohrabacher, kryesues i Komitetit për Politikë të Jashtme në Evropë, i ka dërguar një letër presidentit të Serbisë, Tomisllav Nikoliq.

Në këtë letër, të cilën gazeta serbe “Blic” thotë ta ketë parë, ai ka propozuar shkëmbim territoresh – jugun e Serbisë me veri të Kosovës – si zgjidhje për qetësimin e tensioneve në këtë pjesë të Ballkanit.

“Në vend të shembujve negativë, siç është dërgimi i trenit me simbolet provokuese në Kosovë, ndoshta është më mirë dhe në interes të të dyja palëve që të diskutohet shkëmbimi i territoreve që do të rezultonte me më shumë serbë në Serbi dhe me më shumë kosovarë në Kosovë”, ka shtuar Rohrabacher, sipas “Blicit”, transmeton Koha.net.

Rohrabacher, në letrën dërguar Nikoliqit, ka porositur se “ky opsion është i mundshëm” dhe se “nuk duhet injoruar”.

