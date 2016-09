Zv/kryeministri Stojanoviq merr pjesë në pastrimin e kishës në oborrin universitar

13 Shtator 2016 - 14:57

Peshkopi Teodosije i Peshkopatës Rashkë-Prizren, së bashku me zëvendëskryeministrin e Kosovës, Branimir Stojanoviq, kanë pastruar sot ambientin përreth kishës ortodokse në oborrin universitar të Prishtinës, “Krishti Shpëtimtar”.

Njoftimin për këtë aktivitet e ka bërë përfaqësuesi i Kishës ortodokse serbe në Kosovë, igumeni Sava Janjiq, përmes një postimi në Facebook, i cili ka shprehur dëshirën për mbajtjen e një meshe në këtë kishë sa më shpejt.

“Peshkopi Teodosije me priftërinjtë, murgjit, murgeshat e famullitarët e tij dhe me pjesëmarrjen aktive të zëvendëskryeministrit të Kosovës, Branimir Stojanoviq, kanë vazhduar me pastrimin e kishës përdhosur të Krishtit Shpëtimtar në Prishtinë dhe në oborrin e saj. Me vullnetin e Zotit, të shpresojmë që mesha e parë të mbahet shpejtë në kishë pas shumë vitesh”, ka thënë Janjiq në postimin e tij në Facebook.

