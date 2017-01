Zbulohet zyrtarisht Samsung Galaxy C7 Pro

14 Janar 2017 - 17:31

Pas shumë raportimeve më në fund është zbuluar zyrtarisht smartfoni i ri i shumëpritur i gjigantit Samsung, Galaxy C7 Pro.

Galaxy C7 Pro vjen me ekran 5.7-inç Super AMOLED me rezolucion prej 1080 pikselë, procesor 2.2 GHz Snapdragon 625 me tetë bërthama Cortex-A53, si dhe me 4 gigabajt RAM memorie, transmeton Koha.net. Po ashtu, C7 Pro punon me sistemin operativ Android 6.0.1 Marshmallow.

Të dy kamerat e Galaxy C7 Pro janë prej 16 megapikselë dhe vjen memorien e brendshme prej 64 gigabajt. Po ashtu, ky smartfon i ri ofron hapësirë për dy SIM kartela ku njëra prej hapësirave në vend të SIM kartelës ofron mbështetje edhe për kartelën microSD.

Gjithashtu, Galaxy C7 Pro vjen me mbështetje për veçorinë Always-On dhe Samsung Pay.

Para-porositë në Kinë do të fillojnë nga 16 janari, por nuk ka informacion nëse Samsung planifikon që ta lansojë këtë smartfon të ri të shumëpërfolur edhe në tregjet tjera.

