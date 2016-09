Prezantohet zyrtarisht Mercedes-AMG GT Roadster [foto/video]

Modeli sportiv i kompanisë prestigjioze Mercedes, AMG GT, promovimin në formë Coupe e ka mbajtur në vitin 2014 në panairin e veturave në Paris. Ai është promovuar në dy versione: në versionin bazë Mercedes-AMG GT me kapacitet prej 462 kuajfuqi dhe në version më të fuqishëm AMG GT me kapacitet prej 510 kuajfuqi.

Në ndërkohë është shfaqur versioni Mercedes-AMG GT R i cili zyrtarisht është promovuar në qershor të këtij viti në ngjarjen Goodwood Festival of Speed, transmeton Koha.net. Të kujtojmë, Mercedes-AMG GT R ka motor 4.0-litër Bi-Turbo V8 me kapacitet prej 585 kuajfuqi.

Tani ka arritur edhe versioni i shumëpritur Roadster me çati të butë. Së fundmi është parë një model i maskuar testues i këtij versioni, ndërsa tani, para nesh, janë fotografitë dhe videoja zyrtare e Roadsterit përmes të cilave paralajmërojnë promovimin për në panairin e veturave në Paris i cili do të mbahet në fund të këtij muaji. Shitja e versionit Roadster, megjithatë, pritet të fillojë gjatë vitit të ardhshëm.

Mercedes-AMG GT Roadster vjen me motor 4.0-litër Bi-Turbo V8 me kapacitet prej 476 kuajfuqi, në kombinim me marshin me koplung të dyfishtë e me shtatë shpejtësi. Roadsteri shpejtësinë nga 0 deri në 100 kilometra në orë e arrin për 4 sekonda, ndërsa atë maksimale deri në 302 km/h.

Në dispozicion për shitje do të jetë edhe versioni më i fuqishëm, Mercedes-AMG GT C Roadster me kapacitet prej 557 kuajfuqi, që do të thotë se 47 kuajfuqi më shumë se versioni GT S Coupe dhe 28 kuajfuqi më pak se versioni GT R Coupe. Mercedes-AMG GT C Roadster shpejtësinë nga 0 deri në 100 km/h e arrin për 3,7 sekonda, ndërsa atë maksimale deri në 316 km/h.

Duhet theksuar se çati e butë - e cila është në dispozicion me ngjyrë të zezë, të kuqe dhe bezhë, hapet për vetëm 11 sekonda dhe në një shpejtësi prej 50 km/h, si dhe se ky model karakterizohet me mbrojtësit e pasmë më të gjerë, rrotat nga alumini me diametër prej 19 dhe 20-inç, amortizatorët me ajër, diferencialin elektronik LSD, sistemi AMG Performance i shkarkimit të gazrave, si dhe sistemi aktivë i drejtimit të rrotave të pasme.

Kreu i Mercedes-AMG, Tobias Moers, më parë kishte njoftuar se AMG GT Roadster do të jetë modeli i ardhshëm i AMG-së i cili do të arrijë në treg, transmeton Koha.net, si dhe se nuk frikësohet nëse GT Roadster dhe SL do të “vidhnin” blerësit e njëri-tjetrit sepse ky i fundit është Grand Tourer ndërsa i pari “modeli vërtetë sportiv”, prandaj edhe blerësit e tyre dallojnë.

Çmimi i Mercedes-AMG GT Roadster ende nuk është zbuluar, por disa media gjermane Roadsterin me kapacitet prej 476 kuajfuqi e vlerësojnë me çmim rreth 140 mijë euro ndërsa GT C Roadsterin prej rreth 165 mijë euro.

