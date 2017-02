Shfuqizohet projekti për ndërtimin e impiantit të ujërave të zeza në Prizren

15 Shkurt 2017 - 09:26

Zbatuesit e një programi mbështetës për ujë dhe kanalizim për zonat rurale, që financohet nga Qeveria e Zvicrës dhe nga Qeveria e Kosovës, kanë njoftuar autoritetet komunale të Prizrenit se kanë tërhequr projektin e ndërtimit të impiantit për trajtimin e ujërave të zeza në fshatin Llokvicë.

Sipas tyre, një vendim i tillë është marrë shkaku i kundërshtimit të banorëve të fshatit për lokacionin e ndërtimit të impiantit.

Udhëheqësi i ekipit të fazës V të Programit për ujë dhe kanalizim për zonat rurale, Alan Brown, me një letër dërguar në adresë të kryetarit të Komunës së Prizrenit, Ramadan Muja, ka njoftuar tërheqjen nga zbatimi i këtij projekti.

“Mendojmë se është e papërshtatshme që të vazhdojmë këtë projekt, pasi ka të ngjarë se do të ketë mosmarrëveshje me banorët lokalë kur të nisë zbatimi, e që mund ta rrezikojë përfundimin e projektit, i cili mund të pësojë kosto të konsiderueshme. Prandaj ne e kemi tërhequr këtë projekt nga faza aktuale e programit”, ka shkruar Brown. Paraprakisht ka bërë të ditur se pas takimit me kryetarin dhe shumë përpjekjeve nga drejtori i KRU “Hidrorajoni jugor” së bashku me drejtorin komunal të Shërbimeve Publike është bërë e qartë se “banorët e fshatit Llokvicë nuk duan të pranojnë përmirësimin e grumbullimit të ujërave të zeza dhe sistemin e trajtimit, i cili potencialisht do t’i përmirësonte kushtet shëndetësore në këtë fshat” ... (më gjerësisht lexoni sot në “Koha Ditore”)

