Gjermanët diskutojnë me komunarët të ardhmen e kampit ushtarak

9 Shkurt 2017 - 12:10

Ambasadorja e Gjermanisë në Kosovë, Angelika Viets, dhe komandanti i kontingjentit gjerman të KFOR-it, kolonel Jochen Gumprich, kanë takuar zyrtarët e Komunës së Prizrenit për të diskutuar lidhur me të ardhmen e Kampit Fushor, në Prizren, i cili deri në fund të 2018-s do të shfrytëzohet nga paqeruajtësit gjermanë, shkruan sot Koha Ditore.

Ata janë pritur nga nënkryetari i Komunës, Lulzim Kabashi, dhe drejtori i Administratës, Ilir Baldedaj. Ndonëse mediat një ditë më parë qenë ftuar nga Komuna e Prizrenit që ta ndiqnin këtë ngjarje, të mërkurën, kjo ftesë është anuluar, me arsyetimin se takimi mbahet me dyer të mbyllura. Kështu, përfaqësuesit e shtetit gjerman nuk janë prononcuar lidhur me çështjet e diskutuara në takimin me zyrtarët komunalë.

