Degradohet hapësira përreth burimit të ujit Baja të Gjilanit

7 Shkurt 2017 - 11:33

Gjilan, 7 shkurt - Hapësira përreth burimit të ujit Baja, e cila gjendet përballë kompanisë së ujësjellësit “Hidromorava”, është shndërruar në vend mbeturinash. Komuna nuk ka projekt për këtë hapësirë 2-hektarëshe, ndonëse me planin urban është paraparë ndërtimi i një parku.

Habib Mahmuti, menaxher i Zyrës së projekteve në Komunën e Gjilanit, ka bërë të ditur se në atë pjesë ekziston burimi i ujit nëntokësor dhe në rast të punimeve eventuale fillimisht do të duhej të rregulloheshin problemet që kanë të bëjnë me sistemin e ujërave atmosferikë dhe ujërave të zeza dhe më pas të krijohej një park për qytetarët, shkruan sot “Koha Ditore”.

Kurse Muhamed Suliqi, kryeshef ekzekutiv i kompanisë së ujësjellësit “Hidromorava”, ka deklaruar se burimi i ujit nuk mund të rrezikohet në rast të punimeve eventuale, ngase ajo mbrohet me rregulloret që janë në fuqi nga ana e Ministrisë së Planifikimit Hapësinor.

Ndërkaq Rexhep Kadriu, nënkryetar i Komunës së Gjilanit, ka bërë të ditur se “Është planifikuar që të punohet tek burimi i ujit Baja, në atë pjesë e cila ka 2 hektarë tokë dhe këto t’u kthehen qytetarëve për pushim dhe rekreacion dhe kjo është pronë komunale. Dhe me plan rregullues është e paraparë që t’u kthehen qytetarëve. Ne do të punojmë këtë vit, do të bëjmë shëtitore për pleq, do të ketë ulëse dhe të tjera gjëra, do të ketë edhe kënd të lojërave të fëmijëve” ... (më gjerësisht lexoni sot në “Koha Ditore”)

