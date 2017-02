Sigurohet financimi i rregullimit të rrugës “Dëshmorët e Kombit” në Viti

6 Shkurt 2017 - 10:15

Zëvendësministri i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, z. Bajram Gecaj, me kryetarin e Komunës së Vitisë, z. Sokol Haliti, kanë nënshkruar marrëveshje mirëkuptimi për rregullimin e rrugës “Dëshmorët e Kombit”, bën të ditur kjo ministri përmes një komunikate për medie.

Kumtesa nuk saktëson se me çfarë shume MAPL do të mbështesë këtë projekt, por thekson se në kuadër të mbështetjes financiare për komunat, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal do të vazhdojë nënshkrimin e Marrëveshjeve të Mirëkuptimit edhe me komunat tjera të Kosovës, transmeton Koha.net.

Projektet e financuara nga MAPL janë të orientuara në ndërtimin e infrastrukturës rrugore, ndriçimin publik, platformën për ofrimin e informacioneve mbi lokacionet turistike, shenjëzimin e shtigjeve dhe rrugëve malore, ndërtimin e fushave sportive, dhe projekte të tjera me interes për Komunat dhe qytetarët.

