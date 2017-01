Mbijetesa e tregtarit kuksjan në Prizren

29 Janar 2017 - 09:35

Herën e parë kishte ardhur me një paketë kajsi. Nuk kishte shumë shpresë, pasi kishte kohë që ishte i papunë, e familjen duhej ushqyer disi. Por ardhja me këto fruta në Prizren dhe shitja e tyre brenda ditës pati ngjallur një fije besimi se mund ta ndryshonte kursin e jetës për së mbari.

Kësisoj i shkrepi ideja që ta vazhdojë praktikën e sjelljes së pemëve për shitje në Prizren. Në këtë mënyrë Festim Cena, nga fshati Bicaj i Komunës së Kukësit ka nisur që të vijë rregullisht në qytetin e Lidhjes për të shitur pemë e perime të ndryshme, varësisht prej sezonit, shkruan sot “Koha Ditore”.

“Ka tre vjet që vij rregullisht në Prizren për të shitur fruta të ndryshme. Pesë ditë në javë jam këtu. Vetëm të enjteve dhe të dielave nuk dal”, ka thënë Cena.

Moti i ftohtë që mbretëron në Prizren nuk e pengonte të qëndrojë pothuajse tërë ditën jashtë për t’i tregtuar pemët që i sjell me vete. Në një cep të trotuarit, në afërsi të tregut të gjelbër në lagjen “Ortakoll”, e ka bërë vendin e vet. Me kalimin e viteve edhe komuniteti e njeh atë. Po ashtu ka krijuar afërsi edhe më shitësit e tjerë ambulatorë që e respektojnë. Të njëjtët solidarizohen me njëri-tjetrin... (më gjerësisht lexoni sot në “E Diela me Koha Ditore”)

