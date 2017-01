Numrat flasin për efikasitet të Gjykatës Themelore të Prizrenit

20 Janar 2017 - 14:53

Prizren, 20 janar - Gjykata Themelore e Prizrenit sot mbajti konferencën me media, në të cilën u prezentua raporti i punës vjetore për vitin 2016 të kësaj gjykate. Kryetari Ymer Hoxha gjatë prezantimit të raportit të punës për gjykatën njoftoi për zvogëlimin e numrit të lëndëve të bartura, të kryera për vitin 2016.

Gjykata Themelore në Prizren

Lëndë të trashëguara në fillim të vitit 2016 Lëndë të ardhura deri në muajin dhjetor

2016 Gjithsej. lëndë në punë deri në muajin dhjetor 2016 Lëndë të kryera deri në muajin dhjetor

2016 Lëndë të mbetura në fund të muajit dhjetor

2016

28813 62434 91247 61198 30049

Gjykata Themelore në Prizren Dega në Suharekë

Lëndë të trashëguara në fillim të vitit 2016 Lëndë të ardhura deri në muajin dhjetor

2016 Gjithsej, lëndë në punë deri në muajin dhjetor 2016 Lëndë të kryera deri në muajin dhjetor

2016 Lëndë të mbetura në fund të muajit dhjetor

2016

15044 19489 34533 17212 17321

Gjykata Themelore në Prizren Dega në Dragash

Lëndë të trashëguara në fillim të vitit 2016 Lëndë të ardhura deri në muajin dhjetor

2016 Gjithsej, lëndë në punë deri në muajin dhjetor

2016 Lëndë të kryera deri në muajin dhjetor

2016 Lëndë të mbetura në fund të muajit dhjetor

2016

1362 5594 6956 5667 1289

Këto tabela janë tregues i rezultateve të reformave, të cilat janë ndërmarrë në Gjykatën Themelore të Prizrenit si dhe degët e saj në Suharekë dhe Dragash gjatë vitit 2016.

Edhe pse gjykatat vazhdojnë të veprojnë me kapacitete të kufizuara, efikasiteti i gjyqtarëve gjatë vitit 2016 në përqindje ka qenë: Gjykata Themelore e Prizrenit me 98.02 %, Gjykata Themelore në Prizren dega Suharekë me 88,32%, Gjykata Themelore në Prizren dega në Dragash me 101.30%, që është dëshmi e përkushtimit të stafit të gjykatës Themelore në Prizren së bashku me degët.

Vlen të cekët se statistikat e lëndëve të Gjykatës Themelore të Prizrenit i rëndon më tepër Divizioni i Kundërvajtjes, ndërsa lëndët me peshë, si lëndët që i përkasin Departamentit për Krime të Rënda, Departamentit të Përgjithshëm Penal dhe Civil, ka arritur që numri i këtyre lëndëve të zvogëlohet dukshëm.

Sipas kryetarit të kësaj gjykate, gjykatat vazhdojnë të kenë nevojë edhe për gjyqtarë shtesë, për bashkëpunëtorë profesionalë, për përkthyes, për rritjen e numrit të stafit administrativ, në atë mënyrë që të shtohet niveli i efikasitetit në këtë gjykatë.

Gjatë periudhës raportuese gjykata ka bashkëpunuar ngushtë me mediat, OSBE-në, policinë, prokurorinë dhe me organizatat joqeveritare e në veçanti me OJQ-në, Ec Ma Ndryshe, tha Ymeri.