Më 21 janar pa rrymë mbesin dy komuna

19 Janar 2017 - 16:51

KEDS, përmes një njoftimi për media bën me dije se më 21.01.2017 në Therandë do të shkyçet dalja 10 kV Peqani prej orës 09:00 deri në orën 12:00 dhe prej orës 15:00 deri në orën 17:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Peqani, Sllapuzhani, Bllaca, Duhla, Bllaca te Shkolla, Peqani I, Peqani II, Peqani II , Peqani IV, Nishori, Nishorei I, Pompat e Ujit Bllacë, Breshanec dhe Kostrec.

Arsyeja e ndërprerjes:realizimi i projektit “Zgjerimi dhe Përforcimi i Rrjetit 2015“, LOT 4 Prizren.

Po më 21.01.2017 në Gjakovë do të shkyçet dalja 10 kV Qendra prej orës 11:30 deri në orën 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qenda,TSKeno, Cana, Peja, Spitali, Shkolla e Muzikës, OtiSlovenia, Kepuska, Policia, Rrezina, Kolonia, Pashtriku dhe Virgjinja.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i transformatorëve matës rrymor10 kV.

