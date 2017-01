Prizreni blen pajisje për matje të cilësisë së ajrit

18 Janar 2017 - 08:37

Prizren, 18 janar – Qeveria lokale e Prizrenit ka miratuar propozimin e Drejtorisë së Administratës për inicimin e procedurës së prokurimit për blerjen e pajisjeve për matjen e cilësisë së ajrit në këtë komunë.

Para miratimit të këtij vendimi është zhvilluar një debat i gjatë, me ç’rast kryetari Ramadan Muja ka kërkuar sqarime më të hollësishme rreth këtij projekti, ndërkohë që nga ana tjetër partnerët e koalicionit nga AAK-ja, nënkryetari Lulzim Kabashi dhe drejtori i Administratës, Ilir Baldedaj, e kanë arsyetuar si kërkesë që ka ardhur nga niveli qendror, shkruan sot “Koha Ditore”.

“Në saje të këtij projekti qytetari i Prizrenit do ta dijë se çfarë cilësie të ajrit ka në komunën e tij”, ka thënë Baldedaj. Sipas tij, pikat se ku do të vendosen pajisjet përkatëse do të përcaktohen në bashkëpunim me ekspertët e nivelit qendror. Para Këshillit të drejtorëve ka sqaruar se për fillimin e zbatimit të këtij projekti janë planifikuar 35 mijë euro... (më gjerësisht lexoni sot në “Koha Ditore”)

