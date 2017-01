Gjakova do të vazhdojë të marrë përkrahjen e Gjermanisë

17 Janar 2017 - 15:45

Kryetarja e komunës së Gjakovës Mimoza Kusari – Lila e ka pritur sot në takim ambasadoren gjermane në Kosovë, Angelika Viets, me të cilën ka biseduar për zhvillimet e deritashme në komunën e Gjakovës dhe planet për të ardhmen, bëhet e ditur përmes një komunikate për media.

Kusari - Lila e ka falënderuar ambasadoren gjermane e përmes saj edhe shtetin gjerman për përkrahjen e vazhdueshme që ky shtet po e jep për komunën e Gjakovës. Ajo ka rikujtuar se disa prej projekteve kapitale më të mëdha në komunën e Gjakovës, janë projekte të mbështetura nga qeveria gjermane, projekte këto që janë investimet më të mëdha në komunën e Gjakovës qysh prej fillimit të viteve të 80-ta.

Kusari -Lila ka përmendur projektin për impiantin e ujërave të zeza që po realizohet me bankën gjermane KFË, pastaj projektin me GIZ-in gjerman për promovimin e punësimit tek të rinjtë “Yepik”, projektin e Akademisë Evropiane të Muzikës “Esma”, i cili falë përkrahjes së Ambasadës Gjermane tashmë organizohet në Gjakovë e shumë projekte tjera.

Nga ana tjetër, ambasadorja Angelika Viets ka thënë se komuna e Gjakovës është një shembull i shkëlqyer i qeverisjes së mirë, prandaj edhe ndjehet e lumtur që qeveria gjermane përkrahë në vazhdimësi projektet për zhvillimin e kësaj komune.

Ajo ka rikonfirmuar se përkrahja gjermane për komunën e Gjakovës do të vazhdojë edhe në të ardhmen, qoftë me vazhdimin e projekteve ekzistuese, qoftë me inicimin e projekteve të reja, të bazuara në kërkesat dhe nevojat e komunës së Gjakovës. Në kuadër të kësaj, ambasadorja Viets ka bërë të ditur se ambasada gjermane do ta vazhdojë ta përkrahë Akademinë Evropiane të muzikës ESMA, e cila edhe sivjet është caktuar të mbahet në Gjakovë.

