Burgu ndërmjet pedanterisë e “zhurmës”

15 Janar 2017 - 07:29

Lulet e plastikës i ka vënë në këndin ku mund t`i shohë sa herë çel sytë. Mëngjesi i duket më i këndshëm kur i ndeshet shikimi me to. I jep ndjesinë sikur është në shtëpi, në dhomën e saj të gjumit.

Një tentene, korniza me fotografi dhe disa zbukurime të tjera me ngjyra ia kanë thyer zymtësinë qelisë me numër 01-10 në Qendrën Korrektuese në Lipjan. Aty po qëndron qe afro gjashtë muaj njëzetvjeçarja nga Ferizaj, A. T., e dënuar me dy vjet burgim për grabitje, shkruan sot “Koha Ditore”.

Qelinë e ndan me një grua tjetër. Dy shtretër e një tavolinë mesatare zënë hapësirën më të madhe të saj.

Rroba të vëna në dritare për tharje e disa ushqime për ftohje krijojnë imazhin e një dhome të zakonshme studentësh në konvikt. I vetmi dallim janë grilat.

Në orën 7:00 të mëngjesit ajo duhet të zgjohet e të rregullojë shtratin, si të gjitha të burgosurat e tjera. Do të shkojë për të ngrënë mëngjes në kuzhinë. Pas një ore e pret puna po në kuzhinë, ku do të shërbejë dhe do ta pastrojë sallën së bashku me disa të dënuara të tjera... (më gjerësisht lexoni sot në “E diela me Koha Ditore”)

