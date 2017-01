50 lopë qumështore për fermerët malishevas

13 Janar 2017 - 09:58

Dje dhe sot, dhjetë fermer nga Komuna e Malishevës, furnizohen me lopë qumështore, përkatësisht me nga pesë krerë lopë.

Furnizimi i fermerëve me lopë qumështore, bëhet në kuadër të realizimit të projektit për përkrahjen e blegtorëve, dhe në kuadër të investimeve të përgjithshme në bujqësi, njofton kumtesa komunale, transmeton Koha.net.

Këta dhjetë fermer, paraprakisht janë ndihmuar nga komuna, në ndërtimin e stallave, ndërsa finalizimi i kësaj ndihme bëhet me furnizimin me lopë qumështore. Përmes kësaj ndihme, Komuna e Malishevës, synon shtimin e numrit të gjedhëve, rritjen e kapaciteteve për furnizimin e tregut me qumësht dhe produkte të qumështit dhe krijimin e vendeve të punës.

Furnizimi me lopë qumështore, është bërë në bashkëfinancim me fermerët, ku Komuna e Malishevës ka kontribuar me 70% të shumës, përkatësisht me 72 200 euro, ndërsa fermerët me 30% të shumës.

