VV kritika Hazirit për papastërtinë në Gjilan, bllokon derën e komunës me bërllok

7 Janar 2017 - 16:56

Lëvizja Vetëvendosje, qendra në Gjilan, përmes një komunikate për media, ka kritikuar kreun e kësaj komune, Lutfi Hazirin për sa i përket çështjes së pastërtisë në këtë qytet.

VV thotë se bërllokun e qytetit të Gjilanit nuk e mbuloi as rreth gjysmë metri borë.

“Kryetari i komunës së Gjilanit dështon në zotimin e tij se, me kompaninë e pastrimit “Eco Higjiena” nuk do të ketë më probleme dhe as grevë, ai pat thënë se kompania nga tash do ta mbledh bërllokun me orare të rregullta. Edhe pas këtij zotimi të kryetarit se, Gjilani nuk do të shndërrohet me në deponi bërlloku, fatkeqësisht ka ndodhur e kundërta. Gjilani, sot është shndërruar në deponi bërlloku”, thuhet në këtë reagim të Vetëvendosje, raporto Koha.net.

Lidhur me këtë, Qendra e VV-së në Gjilan ka dërguar një sasi bërlloku në hyrje të ndërtesës së Komunës së Gjilanit “për të parë më qartë nivelin pastërtisë në qytet”.

