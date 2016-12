Banka Botërore donacion në vlerë 21 mijë euro Drejtorisë për Gjeodezi në Rahovec

27 Dhjetor 2016 - 13:45

Banka Botërore, përmes Agjencisë për Kadastër të Kosovës, ka dhënë një donacion për Drejtorinë për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë në komunën e Rahovecit me vlerë 21 mijë e 600 euro.

Përmes një komunikate për media bëhet e ditur se në kuadër të këtij donacioni janë pajisje elektronike siç janë kompjuter, printer , tavolina për punë dhe pajisje tjera të cilët do të ju hynë në punë punëtorëve të kësaj drejtorie, transmeton Koha.net.

Kujtim Popaj, drejtor i kësaj Drejtorie në Rahovec, shprehët i kënaqur me donacionin e marrë nga Banka Botërore dhe thotë se pajisjet elektronike të cilat janë marrë si donacion, do të ju lehtësojnë punën të gjithë punëtorëve, pasi që deri me tani thotë se kanë punuar me kompjuter mjaft të vjetër.

“Me kompjuterët e ri dhe pajisjet tjera të reja, sigurisht që do të jemi me efikas në kryerjen e punëve të cilat janë në kuadër të drejtorisë për GJKP”, ka thënë Popaj.

Popaj shprehet se gjatë këtij viti janë marrë edhe me rregullimin e arkivës së drejtorisë për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë, që ka lehtësuar punën dukshëm.

© KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.