Mitrovica mbledh Këshillin Komunal për Siguri në Bashkësi

22 Dhjetor 2016 - 10:03

Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi ka mbajtur takimin e radhës, të cilin e ka udhëhequr Drejtori për Mbrojtje dhe Shpëtim në Komunën e Mitrovicës, Musa Dragaj.

Në takim u shqyrtua gjendja e sigurisë në komunën dhe përgatitjet për festat e fundvitit. Për gjendjen e Sigurisë në Komunën e tonë fillimisht ka raportuar kapiteni Ahmet Xhosha, komandant i Stacionit Policor Jugu Mitrovicë i cili foli mbi rëndësinë e gjendjes stabile në komunën.

“Gjendja e mirë dhe stabile në Komunën e Mitrovicës është si rezultat i angazhimit dhe përkushtimit të Policisë, si dhe bashkëpunimit të mirëfilltë që e kemi me të gjithë qytetarët. Fatkeqësisht një rast i rëndë ka ndodhur kur është vra një i ri afër shkollave të mesme të komunës, gjë që i ka tronditur qytetarët. Ne shfrytëzojmë rastin që të apelojmë tek prindërit që të bashkëpunojnë ngushtë me fëmijët e tyre, t’i përcjellin veprimet e tyre që i ndërmarrin, si dhe me këndë shoqërohen, në mënyrë që t’i evitojmë problemet. Po ashtu kërkojmë nga institucionet përkatëse që të shtojnë masat e kujdesit dhe të punojnë më shumë me të rinjtë”, ka thënë ndër të tjera komandanti Xhosha.

Ai ka thënë në vazhdim se krahasuar me vitin e kaluar, rastet e iniciuara sivjet janë zvogëluar për 8.1 %, vepra penale ka më pak për 12.7 %, ndërsa raste kundër pasurisë, vjedhje e rëndë, tentim vjedhje kanë ra për 9.8% .

Drejtori për Mbrojtje dhe Shpëtim, Musa Dragaj, ka falënderuar Policinë e Kosovës për punën dhe përkushtimin e tyre, për të ndihmuar qytetarët e komunës. Ai njëkohësisht ka kërkuar nga prindërit që të shtojnë kujdesin e tyre ndaj fëmijëve, sidomos gjatë festave të fundvitit, sepse çdo shkrepje me mjete piroteknike-fishekzjarrë në mënyrë të pakontrolluar rrezikon vetë përdoruesin dhe qytetarët.

Po ashtu, Dragaj kërkoi edhe nga zyrtarët e institucioneve shkollore të kenë kujdes të veçantë me nxënësit, t’i njoftojnë ata për rreziqet të cilat mund t’i hasin nëse veprojnë në kundërshtim me ligjin.

