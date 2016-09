Shoqëria civile në Lipjan nuk e vlerëson mirë transparencën në Komunën e Lipjanit

21 Shtator 2016 - 18:05

Asociacioni rinor për të drejtat e njeriut “YAHR” në Lipjan ka mbajtur takimin e katërt me radhë me këshilltarë dhe përfaqësues të subjekteve politike për të debatuar rreth transparencës komunale.

Me këtë rast është konstatuar se llogaridhënia e komunës rreth shpenzimit të parasë publike, pastaj për shpërndarje të subvencioneve etj vazhdon të bëhej në mënyra jo ligjore, gjithashtu këshilli i drejtorëve të komunës që nga viti 2014 nuk po monitorohet nga ndonjë OJQ apo media derisa po i mohohet një gjë e tillë.

Gjithashtu shqetësim tjetër për OJQ-të është edhe moslejimi i qasjes në dokumente publike. Bekim Krasniqi drejtor ekzekutiv në këtë OJQ ka shpjeguar se grupi joformal për transparencë do të vazhdojë edhe në të ardhmen nëpërmjet këshilltarëve të KK-së t’i publikojë defektet por edhe të arriturat e pushtetit lokal.

“Komuna e Lipjanit i ka publikuar pjesërisht subvencionet në vija të trasha, mirëpo ato sipas ligjit është dashur t’i publikoj së bashku me vendime për ta ditur më saktësisht se kush ka përfituar sepse në një listë të thjeshtë ka mundur të bëhen manipulime. Pastaj është shumë shqetësuese se OJQ-të që nga viti 2014 nuk po i lejon të marrin pjesë në këshillin e drejtorëve. Ueb faqja e komunës asnjëherë nuk po pasqyrohet me ngjarje, me vendime apo me shkrime të ndryshme”, ka thënë Krasniqi. Ai ka shtuar se në takimet e kësaj OJQ-je nuk po marrin pjesë këshilltarët e partisë së pushtetit lokal (LDK) megjithëse ftohen gjithherë.

Ndërkaq, Nazmi Krasniqi këshilltar në KK të Lipjanit nga radhët e PDK-së ka thanë se pranimi i kuadrit arsimit por edhe regjistrimi i nxënësve nëpër shkolla është bërë mbi baza familjare e politike, andaj sipas tij kjo është transparenca minimale e kësaj qeverisje.

“Wshtë shumë shqetësuese që shumë mësimdhënës kanë mbetur me gjysmë orari të punës derisa janë punësuar njerëz të afërm dhe militant të partisë së pushtetit. Gjithashtu shpenzimi i parasë publike po bëhej jashtë normave ligjore derisa për shumë kategori të shpenzimeve jepen shifra të larta të palogjikshme, andaj transparenca komunale është minimale”, ka thënë Krasniqi.

Ndërkaq, Selatin Retkoceri kryetar i Lëvizjes “Vetëvendosje” dega në Lipjan ka thënë se qeverisja e pushtetit lokal duhet t’i marrë parasysh ankesat dhe kërkesat e qytetarëve dhe të opozitës në mënyrë që transparenca të rritet.

“Komuna nuk po i shqyrton kërkesat e Kuvendit Rinor për qëllime politike derisa kryetari i kësaj OJQ-je është familjar i një militanti të PDK-së, gjithashtu edhe kërkesat e qytetarëve për riparimin e projekteve të dështuara nuk po shqyrtohen, ndërkaq sugjerojmë këshillin e drejtorëve t’ia mundësoj OJQ-ve dhe medieve monitorimin e mbledhjeve të tyre, Ndryshe kjo qeverisje ka ulur edhe më shumë transparencën”, ka thënë ai.

Në fund të këtij takimi janë nxjerrë dy rekomandime që Komuna duhet t’i lejoj OJQ-të monitorimin e këshillit të drejtorëve dhe ueb faqja e komunës të pasurohet sa më shumë me vendime dhe ngjarje ditore.

