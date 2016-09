Komuna e Gjakovës mbështet panairin e Artizanateve të Malësisë së Gjakovës

20 Shtator 2016 - 14:15

Nën kryesimin e kryetares së Komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari Lila, është mbajtur mbledhja e radhës e bordit të drejtorëve ku janë shqyrtuar 8 pika të rendit të ditës. Fillimisht, është raportuar për aktet përcjellëse të drejtorive duke vazhduar me pikat tjera të rendit të ditës.

Në këtë mbledhje është paraqitur kërkesa për bashkëfinancimin e aktiviteteve për Panairin e Artizanateve të Malësisë së Gjakovës nga Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik. Kjo kërkesë vjen në kuadër të projektit “Fuqizimi i Partneritetit për Promovimin e Trashëgimisë Shpirtërore në mes të Gjakovës dhe Malësisë së Gjakovës”.

Panairi planifikohet të mbahet me datat 7-8 Tetor 2016 në hapësirat e Çarshisë së Madhe në Gjakovë ku do të prezantohen artizanatet dhe zejet tradicionale përfshirë ushqimin tradicional nga qyteti i Gjakovës dhe bashkive Has dhe Tropojë. Komuna e Gjakovës ka paraparë të mbështesë këtë projekt me 3.000 euro dhe është përkrahur edhe nga bordi i drejtorëve.

Në këtë mbledhje është miratuar edhe kërkesa nga Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit, ku është kërkuar përkrahja për implementimin e projekteve kapitale për vitin 2016 sipas Planit Rregullues Urban përfshirë këtu edhe ekzekutimin e rrugës “Petro Nini Luarasi”.

Më tutje, është shqyrtuar kërkesa nga Zyra për Barazi Gjinore për ndarjen e një linje të veçantë buxhetore për nevojat e aktiviteteve të kësaj zyre në bashkëpunim me grupin e grave asambleiste.

Kryetarja Kusari Lila ka thënë se Komuna e Gjakovës ka qenë e para e cila ka bërë buxhetimin gjinor duke përkrahur gjithmonë aktivitetet e grave në fusha të ndryshme, si dhe ka theksuar që është me rëndësi të veçantë që një propozim i tillë të përpilohet më detajisht edhe nga drejtoria e financave meqë jemi në fazën e përpilimit të buxhetit për vitin 2017-2019.

Në fund, janë miratuar edhe kërkesat për formimin e komisionit për hartimin e draft Statutit të Qendrës për Punë Sociale nga Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale si dhe është miratuar kërkesa për shfrytëzimin e sallave sportive në katër shkolla të Komunës së Gjakovës nga klubet private të sportit.

Në koordinim me DKRS është planifikuar që DKA të përpiloj një rregullore e cila parasheh kushtet për shfrytëzimin e sallave sportive nga këto klube.

