Prindërit vendosin t’ i dërgojnë fëmijët në shkollën e papërfunduar

20 Shtator 2016 - 10:42

Këshilli i prindërve të shkollës fillore “Enver Maloku” të Podujevës, pas një proteste që ka mbajtur përballë objektit të vjetër, ka marrë vendimin, që fëmijët t’i dërgojnë në objektin e ri që gjendet aty përskaj, e i cili është i dedikuar për gjimnazin “Aleksandër Xhuvani”, shkruan sot Koha Ditore.

Mësimi që ishte dashur të fillonte në orarin e rregullt në 07:30 ishte shtyrë deri në orën 08:30, pasi Këshilli i prindërve është dashur t’i bindte edhe mësimdhënësit që të hynin në objektin e ri të papërfunduar.

Ata e kanë lutur edhe ushtruesin e drejtorit të kësaj shkolle, Agim Hamza, që t’u printe prindërve dhe nxënësve, por që ai kishte shkuar atje vetëm pasi ishin vendosur nxënësit nëpër klasa. Ky vendim është kundërshtuar nga Drejtoria e Arsimit në Podujevë, pasi, sipas saj, as në objektin e ri ende nuk ka kushte mësimi dhe se ishte dashur që të prisnin afatin e 1 nëntorit, të caktuar nga MASHT-i për hapjen e këtij objekti.

“Sot kemi vendosur me i sjell nxënësit në shkollën e re bashkë me kolegët e mi dhe me gjithë prindërit. “Na morëm vendimin me fillua mësimi. Kemi pas përkrahje edhe prej disa arsimtarëve, prej disave kemi pas probleme. Ka pas kërcënime edhe prej ministrit të Arsimit, Avni Maloku (drejtorit të DA-së v.j.) edhe prej kryetarit Agim Veliu, i kanë kërcënuar arsimtarët që mos me ardhë...(Artikullin e plotë mund ta lexoni në numrin e sotëm të Kohës Ditore).

