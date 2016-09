“YAHR” kërkon nga komuniteti pakicë shmangien e martesave të hershme

Asociacioni rinor për të drejtat e njeriut “YAHR” në Lipjan ka nisur një aktivitet për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve derisa janë shënuar dhjetëra raste të martesave të hershme te komuniteti RAE.

Kjo dukuri e martesave të hershme ka bërë që kjo OJQ të nisë një fushatë sensibilizuese duke mbajtur takime me qytetarë, në mënyrë që fëmijët e këtij komuniteti të stimulohen për t’i vazhduar shkollimet, shkruan sot “Koha Ditore”.

Bekim Krasniqi drejtor ekzekutiv në OJQ “YAHR” në Lipjan, ka shpjeguar se gjatë punës për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve kishte identifikuar dhjetëra raste të martesave të hershme te komuniteti RAE, nën moshën 17- vjeçare.

“E kemi nisur një aktivitet me qëllim të sensibilizimit të komunitetit RAE dhe të informimit rreth pasojave apo dukurisë negative të martesave të hershme. Si pasojë e traditave dhe zakoneve të këtij komuniteti kemi nisur këtë fushatë për vetëdijesim dhe informim në fokus të grupeve të ndryshme, duke filluar nga moshat me te reja, pastaj me gra dhe me prindër”, ka thënë Krasniqi.

Sipas tij, pasojat e kësaj dukurie kanë efekt domino që bartën edhe te aspekti social dhe ekonomik derisa çifti i porsamartuar nën moshën 18- vjeçare ka një varësi ekonomike nga prindërit dhe nuk kanë mundësi të kenë një pavarësi ekonomike.

