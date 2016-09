PDK pretendon se Sfarqa i LDK-së shkeli 40 herë ligjin

17 Shtator 2016 - 14:27

Në një konferencë për media, që ka mbajtur Selim Marevci, drejtor i Departamentit për Administratë i PDK-së në Ferizaj, ka thënë se ndoshta për qytetarët e Ferizajt është e pakapshme, por qeverisja në krye me Muharrem Svarqen për tre vite shkeli hiq me pak se 40 herë ligjet e shtetit tonë.

“Pra për këta nuk ekziston sistemi juridik i Kosovës! Vetëm të numërohet deri në 40 është goxha shumë, por lëre të shkelen aktet me të larta që përmes këtyre rregullohet jeta e juaj qytetarë”, ka thënë ai, citohet në komunikatën për media të lëshuar nga PDK.

“Javën e kaluar ne reaguam për skandalin e radhës se kryetarit Sfarqa, në lidhje me hapjen skandaloze të konkursit për zjarrfikës duke shkel çdo akt juridik. Reagimi ynë si çdo reagim tjetër ishte me vend i dokumentuar me fakte konkrete dhe jo reagim politik apo siç i quan pushteti në ikje ‘reagim refren’. Këto shpifje të tyre i demantoi Agjensioni për Menaxhimin e Emergjencave i cili me të parë këtë skandal i cili u bë publik nga PDK-ja, AME kërkoi që menjëherë kryetari Sfarqa ta anulojë këtë konkurs sepse nuk është konform dispozitave ligjore”, thuet në komunikatë.

Sipas PDK-së, “këto 40 shkelje të ligjeve, ankesa jonë në MAPL, kërkesa jonë publike për fillimin e hetimit nga ana e prokurorisë për kryetarin e Komunës hasën në vesh të shurdhur, por jo edhe kjo e fundit nga AME, por sikur të reagonin me kohë këto institucione ky Kryetar tashmë do të ishte i shkarkuar dhe Ferizaj nuk do të ishte në një situatë kaotike siç është sot!”

“Pra lind pyetja ku është prokuroria që nuk po reagon pas tërë këtyre skandalëve?”, pyet PDK në Ferizaj.

“I bëjmë me dije Kryetarit në ikje, se ne nuk kemi asgjë personale si subjekt me ju, sepse ti mund të jesh një prind shumë i mirë, një xhaxha i mirë, një dajë i mirë, një mik i mirë, por nuk mund të jesh edhe kryetar i mirë sepse tashmë qytetarët e kanë parë këtë keqqeverisjen që po ju servohet nga ky pushtet në ikje, e që shpresojmë të jenë nga ‘mos dija’!... Ne po presim të vihet drejtësia në vend sepse besojmë në institucione!”.

