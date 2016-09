Podujeva dhe USAID-i me program për certifikimin e kultivuesve të mjedrës

16 Shtator 2016 - 15:42

Kryetari i Komunës së Podujevës, Agim Veliu, priti sot Mark Wood nga USAID, drejtor i Programit Mundësitë e reja për Bujqësi (AGRO).

Gjatë takimit midis tyre ata biseduan për bashkëpunimin e deritashëm, veçmas në sektorin e bujqësisë.

Me këtë rast drejtori i Programit të USAID-it, Mark Wood, e informoi kryetarin Veliu për projektin e ardhshëm që do të realizohet në bashkëpunim ndërmjet USAID-it dhe Komunës së Podujevës, që ka të bëjë me certifikimin e fermerëve kultivues të mjedrës.

“Me realizimin e këtij projekti fermerët kultivues të mjedrës do të pajisen me certifikatën Global GAP. Ky program dhe certifikimi u mundëson prodhuesve të mjedrës qasje në tregun evropian”, tha z.Wood.

Kryetari Veliu ka shprehur gatishmëri të plotë për realizimin e këtij projekti, duke e vlerësuar si të frytshëm partneritetin me USAID-in në programin kultivimin e mjedrës, gjë që e ka bërë Podujevën qendër referente në Kosovë për kultivimin e kësaj kulture të pemëtarisë së imtë.

“E mira e këtij projekti është se kultivuesit e mjedrës, pas pajisjes me certifikatën Global GAP, përveç që do të kenë qasje në tregun evropian do të kenë edhe një favor tjetër në plasmanin e produktit të tyre me çmim më të volitshëm”, tha kryetari Veliu.