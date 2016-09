Për shtatoren dhe sheshin Tony Blair në Ferizaj, 3346 nënshkrime

14 Shtator 2016 - 17:08

Kryetari i Këshillit për emërtimin e Sheshit dhe vendosjen e shtatores Tony Blair në Ferizaj, Bashkim Fazliu-Migjeni, ka dorëzuar sot në Kuvendin e Komunës kërkesën me 3346 nënshkrime qytetarësh, duke përmbyllur kështu fazën e parë të këtij procesi, siç e konsideron ky Këshill, mjaft të rëndësishëm për Ferizaj dhe Kosovën në përgjithësi.

Pas dorëzimit të 150 listave me nënshkrimet e qytetarëve, Bashkim Fazliu-Migjeni shprehu besimin në asamblistët e Kuvendit të Komunës se do ta përkrahin me votë këtë iniciativë dhe Ferizaj do të bëhet me Sheshin Tony Blair dhe së shpejti edhe me shtatoren e tij.

Presidentin Bill Clinton dhe ish-kryeministri britanik, Tony Blair, nuk qëndruan duarkryq e të bënin sehir se çfarë po ndodhte në Kosovë, por vepruan dhe veprimi i tyre ishte dhe mbetet deçiziv në luftën tonë të gjatë për liri dhe pavarësi, është shprehur Fazliu.

Kjo iniciativë është mbështetur nga Fondacioni i Kosovës për inovacione - iFOK.