Peja do të bëhet edhe me një shesh

9 Shtator 2016 - 12:07

Pejë, 9 shtator – Në afërsi të Urës së gurit ka nisur realizimi i projektit në vlerë prej 56 mijë eurosh, që po financohet bashkërisht nga Komuna e Pejës dhe programi DEMOS i Organizatës zvicerane HELVETAS Swiss Intercooperation, e financuar nga Zyra zvicerane në Kosovë për bashkëpunim, shkruan sot Koha Ditore.

Ky shesh do të ndërtohet përgjatë Lumëbardhit dhe një pjesë e tij do të shtrihet edhe deri muzeu që gjendet në afërsi. Nënkryetari i Komunës së Pejës, Shkumbin Gashi, tregon se në kuadër të këtij projekti, do të shtrohen 605 metra katrorë me kubëza të dy llojeve ngjyrash, si dhe do të vendoset ndriçimi, ulëse dhe do të ketë edhe hapësirë gjelbërimi.

Ai beson se projekti do të përfundojë brenda një muaji, nëse koha merr mirë. Ai shesh mendohet që përgjatë Lumëbardhit të shtrihet deri te hotel “Dukagjini”, por aktualisht do të shkojë vetëm deri te një pjesë që është pronë private e një familjeje, më të cilën Komunës i mbetet të bisedojë për mundësinë e shpronësimit të saj, që projekti të vazhdojë më tutje deri te hoteli. (Artikullin e plotë mund ta lexoni në numrin e sotëm të Kohës Ditore).

