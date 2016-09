Sipas Vetëvendosjes, vazhdon degradimi në arsimin e Dardanës

7 Shtator 2016 - 17:16

Edhe pas shtyrjes për 5 ditë, mësimi në komunën e Dardanës nuk ka filluar normalisht për shkak të librave që mungojnë, thuhet në një komunikatë të Vetëvendosjes nga kjo komunë.

Shkollave u mungojnë shumë gjëra elementare të tjera, por sikur jemi mësuar të jetojmë me shumë mungesa, prandaj veç që nxënësit shkojnë në shkollë dhe i mbajnë disa orë mësimi na duket fillim i mbarë, vazhdon komunikata.

Si çdo vit shkollor edhe në këtë vit DKA-ja, gjegjësisht drejtori i Zyrës z. Agim Shkodra ka bërë shkelje të rënda gjatë ndarjes së orëve mësimore duke i favorizuar mësimdhënësit në bazë të bindjeve politike. Vetëvendosje i ka bërë thirrje DKA-së që të ndalojë shkeljet e ligjit dhe të mos i diferencojë mësimdhënësit politikisht, siç ka vepruar gjatë gjithë këtij mandati.

Edhe këtë vit drejtori aktual ka lënë pa orë mësimore mësimdhënës me përvojë shumëvjeçare, me shkollim adekuat, kontrata me afat të pacaktuar – të përhershme, me licencë për mësimdhënie dhe me shumë orë trajnim për metoda të avancuara për mësimdhënie. Ndërkohë ka marr mësimdhënës pa pasur konkurs, pa licenca dhe pa përvojë, kështu duke mos respektua asnjë ligj, thuhet në komunikatë.