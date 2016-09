BE-ja ndihmon me 4 projekte komunitetin pakicë në Shtime

7 Shtator 2016 - 12:42

Bashkimi Evropian nëpërmjet IOM-it ka realizuar projektin e titulluar “EU për stabilizimin e komuniteteve III ( EU CSP III )” në Komunën e Shtimes, në të cilin kanë përfituar qytetarët e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian, mjete të ndryshme të punës për fusha të ndryshme.

Ibrahim Demiri, shef i Zyrës komunale për komunitete dhe kthim (ZKKK) në Komunën eShtimes, ka deklaruar se Bashkimi Evropian nëpërmjet IOM-it ka investuar me 12 mijë e 934 euro për 4 biznese të reja familjare për këtë komunitet, shkruan sot “Koha Ditore”.

“IOM-i ka implementuar projektet për: Izet Maliqin, në vlerë 3217 euro, duke blerë mjete pune për veprimtarinë axhustator i makinave, ndërkaq përfituesi ka participuar me 350 eurosh, pastaj Safet Bajrami ka përfituar në vlerë 4720 euro për blerje të pajisjeve e vegla pune për veprimtarinë e ndërtimtarisë duke participuar me 720 euro, Bekim Veliu, në emër të 8 bashkaplikuesve, ka përfituar 2097 euro për blerje të veglave të punës me participim prej 270 euro, për rrënimin e objekteve të vjetra dhe Elfete Bajrami, në vlerë 2900 euro me participim 250 euro për blerje të pajisjeve për veprimtarinë e rrobaqepësisë”, ka deklaruar Demiri... (më gjerësisht lexoni sot në “Koha Ditore”)

