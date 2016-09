Italianët të interesuar për investime në Mitrovicë

Përfaqësues të kompanisë “ Italian Technical Consultants Ltd” nga Italia dhe “ LS International Group Ltd” kanë vizituar Mitrovicën.

Janë pritur nga kryetari i Komunës, Agim Bahtiri, dhe nga nënkryetari i Skënderajt, Fadil Nura, shkruan sot “Koha Ditore”. Ata kanë biseduar për mundësitë e bashkëpunimit dhe investimit në projekte të ndryshme me theks të veçantë për krijimin e energjisë përmes riciklimit të mbeturinave.

Kryetari Bahtiri i ka njoftuar përfaqësuesit e kompanisë për kushtet që ofron Komuna e Mitrovicës për investitorë dhe për mundësitë për investime në sektorë të ndryshëm, duke përmendur lehtësi për vendosjen e kompanive të huaja, të cilat shprehin interesim për të investuar në Mitrovicë.

Përfaqësuesi i kompanisë “Itcltd”, Marco Signorini, ka theksuar se investimi do të jetë një shtytje e zhvillimit ekonomik, pasi, sipas tij, në fabrikë do të instalohet teknologjia më moderne, që nuk shkakton asnjë rrezik apo ndotje, as për punëtorët e as për mjedisin.

Ky projekt parasheh riciklimin e mbeturinave me kapacitet deri në 300 tonë në ditë, duke përpunuar të gjitha llojet e mbeturinave, me përjashtim të atyre me radioaktivitet, duke mos liruar gazra dhe ruajtur mjedisin.

Fushëveprimi i saj ka të bëjë edhe me teknologjinë e njohur “led”, sektorin e energjisë diellore dhe produktet e tjera që kanë të bëjë më bujqësinë... (më gjerësisht lexoni sot në “Koha Ditore”)

