Në Mitrovicë mësimi nuk fillon për nxënësit e “Xheladin Dedës”

5 Shtator 2016 - 14:54

Sikurse në Komunën e Podujevës, edhe në Mitrovicë, nxënësit e një shkolle nuk do të mund ta rifillojnë mësimin në këtë viti të ri shkollor.

Kryetari i Komunës së Mitrovicës, Agim Bahtiri, i shoqëruar nga nënkryetari Safet Kamberi, dhe drejtori i Arsimit, Pajazit Hajzeri, kanë vizituar objektin e ri të shkollës së mesme të mjekësisë “Xheladin Deda”, ku ka shprehur indinjatën e tij për shkak të mos përfundimit të punimeve në objektin që ka filluar të ndërtohet që nga viti 2009, me mjete të Ministrisë së Arsimit.

Bahtiri i është drejtuar drejtorit, mësimdhënësve dhe nxënësve të kësaj shkolle, se është shumë i shqetësuar që sot nuk po mund të fillojnë mësimin e rregullt, ashtu sikur shkollat tjera të komunës sonë.

“Është vërtetë e papërgjegjshme që ky objekt të zgjasë kaq shumë së ndërtuari. Unë kam biseduar disa herë me përfaqësues të Ministrisë për të përshpejtuar punët me qëllim që nxënësit e shkollës të fillojnë vitin shkollor në objektin e ri dhe të punojnë në kushte normale, pas shumë vjetësh. Ju premtoi që do të bisedoi sërish me përfaqësues të Ministrisë dhe të kompanisë e cila është përgjegjëse për kryerjen e punëve, për të mësuar rreth një datë të saktë, se kur do të mund të filloi mësimi”, shtoi Bahtiri, raporton Koha.net.

Ai në vazhdim tha se pret që mësimi të fillojë sa më parë, ndërsa tha se do të kompensohen të gjitha ditët e humbura.

“Mirëpo, nëse kjo nuk do të ndodh atëherë do të jemi të detyruar që nxënësit dhe mësimdhënësit e kësaj shkolle do të punojnë në objektin e shkollës ku kanë punuar deri me tani”, shtoi Bahtiri.

Në fund, kryetari Bahtiri, të gjithë mësimdhënësve dhe nxënësve ju ka uruar suksese dhe vit të mbarë shkollor.

