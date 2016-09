Shkolla “Jeronim de Rada” s’u rinovua gjatë pushimeve, por tash kur po nisë mësimi [video]

4 Shtator 2016 - 21:00

Nxënësit e shkollës fillore “Jeronim de Rada” në Ferizaj kishin mbajtur mësim edhe të shtunave, në mënyrë që më 15 maj ta lironin objektin për t’iu nënshtruar renovimit.

Por, renovimi ka nisur javën e kaluar.

Drejtoresha e kësaj shkolle, Servete Krasniqi-Hajrullahu, thotë se ky është projekt i Ambasadës Amerikane, të cilin e kanë fituar, pasi ishin zgjedhur shkolla më e mirë në Ferizaj, raporton KTV.

E megjithëse do ta donte objektin të gatshëm në shtator, për të më e rëndësishme është renovimi.

Komuna thotë se e ka kryer pjesën e punës së saj. Por, megjithëse me 3 ndërrime, mësimi do të fillojë me kohë, pasi nga ky shtator, shkolla fillore “Jeronim De Rada” do ta ketë në shfrytëzim edhe ish-objektin e shkollës ekonomike “Faik Konica”.

Pas renovimit, për herë të parë në 40 vjet, në shkollën ‘Jeronim de Rada’, që ka rreth 1400 nxënës, mësimi do të mbahet në 2, e jo në 3 ndërrime.

Ambasada e SHBA-së, ka thënë se afati për përfundimit e punimeve në projektin e filluar në muajin shkurt, është një vit nga fillimi dhe se punimet do të kryhen brenda afatit të paraparë. Ambasada do të investojë 450 mijë dollarë në këtë shkollë.

