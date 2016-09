Afro 70 mijë euro për rregullimin e shtratit të lumit Neredime

3 Shtator 2016 - 13:36

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ka nënshkruar një memorandum bashkëfinancimi me Komunën e Ferizajt, Fushë - Kosovën dhe Malishevën për realizimin e disa projekteve.

Ferat Shala, ushtruesi i detyrës së ministrit të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, ka sqaruar se sipas marrëveshjes me kryetarin e Komunës së Ferizajt, Muharrem Sfarqa, do të investojnë në këtë komunë 66.000.00 euro në projektin: “Rregullimi i lumit në fshatin Tërn- Neredime”, shkruan sot Koha Ditore.

MMPH-ja ka paralajmëruar projekte të tilla edhe për komuna të tjera të Kosovës.

Nga ana tjetër, kryetari i Komunës së Ferizajt , Muharrem Svarqa, ka thënë se në këtë lokalitet gjatë viteve janë përballur me vërshime.

“Ky projekt është në të mirë të qytetarëve, andaj ne do të bashkëfinancojmë me 20 mijë euro të tjera. Të gjithë e dinë se gjatë viteve të fundit jemi përballur me dëme të mëdha nga vërshimet si pasojë e mosrregullimit të shtratit të lumit, andaj banorët e fshatit Tërn prej vitesh janë duke e kërkuar këtë projekt, mirëpo për shkak të kufizimeve buxhetore ka qenë e pamundur realizimi i tij. Prandaj me këtë rast ne e falënderojmë MMPH-në, e cila ka ndarë një shumë të konsiderueshme për ta mbështetur Komunën e Ferizajt”, ka thënë Svarqa.

