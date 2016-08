Podujeva shënoi “Ditën e Specit”

31 Gusht 2016 - 14:56

Nënkryetari i Komunës së Podujevës, Nezhmi Rudari me bashkëpunëtorë, mori pjesë në aktivitetin “Dita Fushore e Specit”, i cili u organizua nga programi i USAID-it Zhvillimi Bujqësor dhe Mundësitë Rurale (AGRO) dhe kompania “Albini” në Sfeçël të Podujevës.

Në emër të kryetarit të komunës së Podujevës, Agim Veliu, të pranishmit i përshëndeti nënkryetari Rudari, i cili u shpreh i lumtur që po merr pjesë në një aktivitet ku promovohet suksesi i fermerëve të fshatit Sfeçël.

“Komuna e Podujevës do të vazhdojë t’i përkrahë dhe subvencionojë fermerët llapjanë, sepse përkrahja e bujqësisë është përkrahje e punësimit të qytetarëve tanë dhe rritje e zhvillimit ekonomik të komunës së Podujevës”, tha Rudari.

Nënkryetari falënderoi USAID-in për përkrahjen e vazhdueshme që u ka dhënë fermerëve llapjanë dhe premtoi që në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR), krahas “Ditës së Mjedrës” dhe “Ditës së Mjaltit”, në komunën e Podujevës do të shënohet edhe “Dita e Specit”.

Përfaqësuesi i USAID-it, Paul Vaca, tha se programi i USAID-it Zhvillimi Bujqësor dhe Mundësitë Rurale do të vazhdojë përkrahjen për fermerët llapjanë dhe bashkëpunimin me komunën e Podujevës.

“Falënderoj komunën për mbështetjen që po i jep sektorit të bujqësisë me subvencionimin e fermerëve, gjithashtu i falënderoj edhe për gatishmërinë e treguar për bashkëpunim me ne, dhe si rezultat i sukseseve në sektorin e bujqësisë, fermerët e komunës së Podujevës do të jenë të parët në Kosovë që do të certifikohet me Standardin e Cilësisë së Produkteve Bujqësore “Global GAP”, tha Vaca.

Pronari i kompanisë për grumbullimin dhe ruajtjen e perimeve “Albini”, BekimVokrri tha se do të vazhdojë me avancimin e teknologjisë në kultivimin e specit, sepse falë ndihmës së USAID-it dhe përdorimit të kësaj teknologjie biznesi ynë ka shënuar dyfishim të produktit dhe cilësi të rendimentit.

Në fund të pranishmit kanë vizituar parcelat tradicionale dhe parcelat e punuara me teknologji të re.

