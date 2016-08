Nisin punimet në asfaltimin e rrugës Gadime e Epërme-Smallushë-Sllovi

30 Gusht 2016 - 13:35

Ministri i Infrastrukturës, Lutfi Zharku dhe kryetari i Komunës së Lipjanit Imri Ahmeti përuruan fillimin e punimeve për asfaltimin e rrugës Gadime e Epërme-Smallushë-Sllovi në komunën e Lipjanit.

Zharku tha se ky investim në vlerë monetare prej 440 mijë eurosh, është vetëm një prej projekteve që do të investohen në komunën e Lipjanit.

“Ky investim është në vlerë 440 mijë euro dhe gjatësia e rrugës është 5 kilometra. Përveç kësaj, ju e dini se tanimë jemi në procedura të prokurimit për fillimin e projekteve tjera infrastrukturore në komunën e Lipjanit, e që do të vazhdojmë me rehabilitimin e rrugës Lipjan-Magurë, dy rrethrrotullimeve që janë shumë të rëndësishme, rrethrrotullimi i Janjevës dhe ai te Burgu i Lipjanit”, ka thënë Zharku.

Ai u shpreh i bindur se një infrastrukturë shumë më e mirë po mundëson zhvillim ekonomik më të mirë dhe zhvillim të bujqësisë.

Ndërsa, Ahmeti tha se kjo rrugë është e një rëndësie shumë të madhe pasi që lidh fshatrat me shumë banorë.

“Banorët e Sllovisë dhe Gadimes nuk do të kenë nevojë të dalin në rrugën magjistrale, por do ta kenë mundësinë përmes kësaj rruge, e cila lidh një pjesë të madhe të popullatës, diku rreth 20 mijë banorë të këtij regjioni. Besoj se do të jetë një arterie e mirë e rrugës dhe në perspektivë do të ndikojë shumë në zhvillimin e kësaj zone”, tha Ahmeti.

Ky investim i Ministrisë së Infrastrukturës ka një gjatësi prej 5 kilometra, ndërsa vlera e realizimit të tij është 439,916.54 euro.

Ministria e Infrastrukturës do të investojë edhe projekte të tjera kapitale në këtë komunë siç janë: rruga “Lipjan- Magurë”, disa rrethrrotullime në Lipjan dhe një arterie e re që lidhë qytetin e Lipjanit me magjistralen Prishtinë – Hani i Elezit, që do të fillojë së realizuari në fillim të vitit 2017.

