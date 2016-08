Peja financon trajnimin e të rinjve në fushën e biznesit

29 Gusht 2016 - 09:54

Pejë, 29 gusht – Komuna e Pejës, konkretisht Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik, ka alokuar 5 mijë euro për realizimin e një projekti të vet, për trajnimit e të rinjve të kësaj komune për hartimin e planeve inovative për biznese në fushën e marketingut.

Me këtë projekt kjo drejtori komunale ka për qëllim trajnimi dhe përgatitjen e të rinjve si të hartojnë plane të biznesit dhe si të bëjnë projekte për marketingun e bizneseve, shkruan sot “Koha Ditore”.

Drejtori i kësaj drejtorie, Artan Gashi, thotë se trajnimi do të zgjasë 18 ditë, i cili do të ndahet në dy grupe. Në trajnim parashihet të jenë dy trajnues të fushës së e marketingut dhe hartimit të planeve të biznesit.

“Plani është që një grup të ketë mbi 30 të rinj. Trajnimi fillon menjëherë pasi të përfundojnë procedurat e tenderimit dhe të përzgjidhet kompania e cila do të bëjë edhe përzgjedhjen e trajnuesve që do ti mbajnë ato trajnime. Kompania që do të përzgjidhet do të jetë kompani konsulente”, thekson Gashi... (më gjerësisht lexoni sot në “Koha Ditore”)

