Për dy projekte të ndriçimit publik në Pejë, 100 mijë euro

27 Gusht 2016 - 09:32

Pejë, 27 gusht – Lagjja “Fidanishte”, që është lagjja më e urbanizuar në Pejë, tek tash ka ardhur në rend për t’u bërë me shtylla të ndriçimit publik.

Deri tash ka pasur vetëm një rrugë të ndriçuar përgjatë ndërtesave të banimit kolektiv, por edhe me këtë projekt që ka nisur të realizohet këtë javë, prapë nuk do të mbulohet e tërë lagjja me ndriçim. Me këtë projekt, siç thotë drejtori i Financave, Jeton Abazaj, do të ndriçohet 90 për qind e lagjes.

Ky projekt që po realizohet përmes drejtorisë së tij, ka vlerë 54 mijë euro. Abazaj nuk e di saktësisht se cilat pjesë do të mbulohen me ndriçim në atë lagje. Ai flet vetëm për pjesën kryesore të lagjes “Fidanishte”, pa përfshirë pjesën e lagjes jashtë kanalit të hapur të ujit, e cila ka mbetur jashtë këtij projekti dhe që është si vendbanim më i vjetër se lagjja që tash po ndriçohet. Gjithashtu pa ndriçim mbetet edhe rruga e gjatë që shpie deri të Qendra Rajonale për Aftësime Profesionale.

“Ndriçimi i asaj pjese mund të parashihet në buxhet në fund të shtatorit, kur aprovohet buxheti për vitin e ardhshëm”, pohon drejtori i Shërbimeve Publike, Ukë Selimaj.

Aktualisht, siç thotë drejtori i Financave, Jeton Abazaj, është në procedurë tenderuese edhe projekti tjetër për ndërtimin e ndriçimit publik në lagjet “Xhemail Kada”, “Haxhi Zeka”, “Dardania II” dhe “Sahat Kulla”, si dhe në fshatrat Novosellë dhe Raushiq të Pejës (më gjerësisht, sot në “Kohën Ditore”).

