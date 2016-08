Muhaxheri lavdëron projektin “Borea” që ende është vetëm në letër

26 Gusht 2016 - 16:47

Kryetari i Komunës së Pejës, Gazmend Muhaxheri i është drejtuar medieve me një komunikatë me të cilën shpreh urimet e tij për krijimin e kushteve për ndërtimin e qendrës turistike “Borea”.

Përkundër urimeve të tij, ende asgjë nuk është bërë në praktikë për ndërtimin e “Borea”-s, transmeton Koha.net. Mirëpo, Muhaxheri është i bindur se projekti është i sigurt dhe po aq i sigurt është edhe kthimi i investimit.

Ai ka treguar se “Borea” do të jetë vetëm 900 metra larg qendrës së qytetit, dhe me anë të teleferikut, qytetarët do të mund të ngjiten në lartësi 2400 metra për vetëm 13 minuta.

Më poshtë mund ta lexoni komunikatën e plotë:

Të nderuar qytetar të Komunës së Pejës, Më lejoni që në emër të komunës së Pejës, si dhe në emrin tim personal, të shpreh urimet më të sinqerta për krijimin e kushteve të bërjes realitet të qendrës turistike “Borea”.

Borea është projekt i rëndësishëm për qytetin e Pejës, për regjionin e Dukagjinit dhe për gjithë Kosovën.

“Borea” është vetëm 900 metra larg qendrës së qytetit, ndërsa pozita gjeografike e bënë atë në njërën ndër qendrat më të mira në rajon, me ç’rast për 13 minuta mund të arrihet lartësia mbidetare prej 2400 metrash, si dhe me kapacitet shfrytëzimi për të katërt stinët e vitit.

Andaj, të gjithë indikatorët e mundshëm na shpien drejt një përfundimi që investimi në këtë projekt është i sigurt, dhe po aq i sigurt është edhe kthimi i investimit, si dhe rrjedhimisht krijimi i një profiti të qëndrueshëm.

Ndërsa ne falënderojmë Zotin për këtë dhuratë të çmuar të quajtur “Borea”, e që na e fali në komunën tonë, dhe po ashtu falënderojmë fuqishëm edhe kryeministrin Mustafa, ministrin Hoti dhe tërë kabinetin qeveritar të Republikës së Kosovës, që me kontributin dhe mbështetjen e tyre të pa rezervë po arrijmë ë këtë vepër kaq kapitale ta bëjmë realitet.

“Borea” do të jetë shëndeti human, ekonomik dhe kulturor i komunës së Pejës, e cila do të ketë impakt pozitiv edhe në imazhin e vendit tonë të dashur.

Nga “Borea” do të përfitojnë të gjithë pa përjashtim, duke filluar nga: Turistët, vizitorët lokalë dhe të huaj, bizneset lokale si HOREKA, fermerët, zejtarët, institucionet e trashëgimisë kulturore, etj.

Të nderuar qytetar të Komunës së Pejës,

Ne do jemi nikoqirë të vërtetë dhe me vlera të dëshmuara të pritjes të një numri të madh vizitorësh, të cilët do të krijojnë të mira për të gjithë, me ç’rast do të ndikojnë në përmirësimin e vazhdueshëm të mirëqenies sonë. Pra realizimi i projektit “Borea”, është imperativ për një të ardhme të sigurt dhe zhvillim të qëndrueshëm lokalë dhe me efekte edhe në atë qendrorë.

Peja jonë e dashur, ka qenë, është dhe mbetet e bekuar nga vet Zoti, ndërsa ne na duhet veç ta duam, zhvillojmë dhe ngrisim kapacitetet, të cilat do të rezultojnë në krijim të kushteve sa më të mira për një jetë me dinjitet.

© KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.