Fshatrat e Rahovecit kërkojnë përmirësimin e infrastrukturës

26 Gusht 2016 - 11:25

Rahovec, 26 gusht – Autoritetet e pushtetit lokal në Rahovec kanë vazhduar mbajtjen e dëgjimeve publike për hartimin e buxhetit për vitin 2017.

Debati i radhës është mbajtur me përfaqësuesit nga fshatrat Ratkoc, Radoste, Gexhe, Vrajak, Bratotin dhe Dejnë, shkruan sot “Koha Ditore”.

Sipas njoftimit të Zyrës për Informim të Komunës së Rahovecit, në këtë takim kërkesat e banorëve pjesëmarrës kanë qenë “kryesisht për vazhdimin e investimeve në shtruarjen e rrugëve me kubëza, evitimin e problemeve që kanë me kanalizim, përmirësimin e furnizimit me ujë të pijshëm, ndriçimi publik, rregullimi i trotuareve që lidh fshatin me fshat dhe rregullimi i rrugëve fushore”.

Drejtori i Buxhetit dhe i Financave, Lulzim Sylejmani, ka njoftuar të pranishmit se “buxheti i Komunës së Rahovecit për vitin 2017 është 11 milionë e 909 mijë euro”, që paraqet një rritje prej mbi 300 mijë eurosh në krahasim me buxhetin e vitit 2016.

Sipas tij, për investime kapitale është planifikuar shuma prej mbi 3.7 milionë eurove, “të cilat mjete komuna do të mundohet t’i shpërndajë në mënyre sa më të drejtë”. Ai ka shtuar se krahasuar me vitet e kaluara, kësaj here është bërë një balancim sa u përket investimeve dhe se pothuajse të gjitha fshatrat do të preken nga investimet e parapara nga buxheti i Komunës së Rahovecit... (më gjerësisht lexoni sot në “Koha Ditore”)

Gazetën Koha Ditore mund ta lexoni edhe online. Këtu mund të gjeni sqarimin se si mund të abonoheni.

© KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.