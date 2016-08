Papastërtia në Parkun Kombëtar të Sharrit po rrezikon edhe habitatet

26 Gusht 2016 - 09:41

Shtime, 26 gusht – Një grup i të rinjve nga 9 shtete të ndryshme prej dhjetë ditësh me radhë janë duke qëndruar në Brezovicë për të diskutuar rreth probleme të rëndësishme të konservimit natyror.

Në kuadër të këtij programi është debatuar edhe për çështjen e menaxhimit të Parkut Kombëtar të Sharrit dhe degradimit të vazhdueshëm natyror që është duke ndodhur në këtë zonë ligjërisht të mbrojtur, shkruan sot “Koha Ditore”.

Ardian Muçaj, anëtar i organizatës “GAIA SCI Kosova,” nëpërmjet një komunikate për media të enjten, ka deklaruar se parqet kombëtare janë hapësira të rëndësishme që shërbejnë për të mbrojtur bukuritë natyrore dhe ekosistemet unike. Sipas tij, këto parqe janë shtëpia e shumë specieve të rralla endemike bimore dhe shtazore, prandaj institucionet përkatëse dhe shoqëria duhet të shfaqin një përkushtim të shtuar në mbrojtjen dhe zhvillimin e këtyre hapësirave.

“Rritja e shpejtë dhe e papërgjegjshme e industrisë në dëm të botës së egër është duke lënë pasoja që nuk mund të injorohen. Është përgjegjësi jona t’i parandalojmë shkatërrimet e ardhshme të habitateve natyrore dhe të krijojmë mekanizma për mbrojtjen e natyrës së paprekur.

Parku Kombëtar i Sharrit akoma ballafaqohet me eksploatimin e resurseve të tij natyrore. Prerja e drunjve, gjuetia, prania e mbeturinave dhe ndërtimet e paligjshme janë vetëm disa nga shembujt që mund t’i hasni këtu”, ka thënë Muqaj nëpërmjet komunikatës. Ai ka shtuar se turizmi dimëror është burimi i vetëm për banorët lokalë, derisa malet e këtij parku mbesin të zbrazura gjatë tri të katërtat e vitit, ndërkohë ecja në mal, çiklizmi malor, vëzhgimi i botës së egër etj., janë vetëm disa nga mundësitë që Sharri të vizitohet gjatë tërë vitit dhe për këtë nevojitet një promovim i shtuar.

“Përveç problemeve që shfrytëzimi i këtyre resurseve është duke sjellë, kjo zonë mund të përballet edhe me një çështje tjetër serioze. Ndërtimi i planifikuar i një resorti skijimi me kapacitet të lartë do të ndikojë fuqishëm në ekuilibrin natyror në Parkun Kombëtar të Sharrit. Fokusi kryesor i këtij projekti është në zonën A, e cila përmban 600 hektarët me vlerat më të rëndësishme natyrore të Republikës së Kosovës”, ka bërë me dije Muçaj. Ai shpjegon se në kuadër të kësaj zone, ndërtimi i shtëpive të pushimit dhe hoteleve të mëdha komerciale kërcënon ekosistemet e brishta pyjore, duke përfshirë florën, faunën, lumenjtë dhe dheun. Për qëllimet e një projekti të tillë, habitatet e llojeve të rralla dhe të rrezikuara do të shkatërrohen.

“Projekti i qendrës së skijimit është përgatitur pa ndonjë vlerësim të ndikimit mjedisor dhe është në kundërshtim me dispozitat ligjore të mbrojtjes së natyrës, bazuar në Ligjin për mbrojtjen e mjedisit të Republikës së Kosovës. Për më shumë, të tjerët po e evitojnë diskutimin e rolit të ndryshimeve klimatike. Në botë trendët e temperaturës po rriten dhe po e ulin sasinë e borës, që nënkupton që do të ketë periudhë më të shkurtër të skijimit. Përdorimi i borës artificiale do të sillte probleme të reja si konsumimi i tepërt i ujit dhe i ndotjes nga kemikalet që do të përdoreshin për prodhimin e borës artificiale”, ka thënë midis të tjerash Muçaj. Po ashtu ai ka shtuar se duke u bazuar në atë që kanë parë gjatë dhjetë ditëve në Parkun Kombëtar të Sharrit, kanë vënë re një potencial të madh për zhvillimin një ekoturizmi të bazuar në komunitet, i cili si rrjedhojë do të sillte benefite të shumta për komunitetin lokal pa e shkatërruar botën e gjallë të këtij ekosistemi.

“Para se të kalojmë te kjo pjesë është e domosdoshme të përcaktohet shkalla e degradimit të habitateve natyrore dhe gjendjes aktuale të biodiversitetit dhe specieve endemike të rrezikuara. Institucionet përkatëse duhet ndryshuar qasjen e tyre ndaj këtij Parku kombëtar, duke krijuar një strategji të zhvillimit të qëndrueshëm afatgjatë. Kjo strategji duhet t’i japë përparësi konservimit të vlerave natyrore dhe të sigurojë gjithëpërfshirjen e komunitetit të gjerë, ambientalistëve, institucioneve dhe shoqërisë civile”, ka thënë më tej Muçaj. Ai ka shtuar në fund të komunikatës se një strategji e zhvillimit afatgjatë do të ndikojë në zhvillimin e ekonomisë lokale, rritjen e numrit të vizitorëve dhe në krijimin e një integrimi më të madh të të gjitha komuniteteve lokale në rajonin e Maleve Sharrit.

© KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.