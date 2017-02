Sa dhe si i shtuan pagat e veta shefat e ujësjellësit “Prishtina” [video]

15 Shkurt 2017 - 19:19

Punëtorët e Kompanisë Ujësjellësi Rajonal ‘Prishtina’ ka shumë kohë që për fundvit shpërblehen me nga 100 euro, raporton KTV. Por këtë vit, ata i morën nga 300 euro.

Për dallim nga punëtorët, kryeshefi ekzekutiv, Ilir Abdullahu, auditori i brendshëm, Gjelosh Gojani, zyrtari financiar, Sokol Duraku, dhe sekretari Salih Gjonbalaj, këtë shumë prej 300 eurosh tash e tutje e marrin si rritje page.

Kryeshefit Abdullahu, nga 1 mijë 805 euro, i është rritur paga në 2 mijë e 105 euro. Kështu të paktën shihet edhe në listën e pagave.

Rritje nuk i është bërë vetëm drejtorit teknik, Sokol Xhafa.

Kjo u bë me vendim të bordit menaxhues të kësaj kompanie, të marrë më 29 dhjetor. Këto rritje i arsyeton ndërkaq drejtori i bordit të drejtorëve të kësaj kompanie, Ilir Rexhepi, duke thënë se kjo rritje është e përkohshme.

Rritja e pagave është kundërshtuar nga Selatin Retkoceri, ish-punëtor i kësaj kompanie, i cili ka thënë se kompania është në kohë krize.

Ndërkohë, kjo rritje e pagave është bërë pa konsultim me Autoritetin Rregullator për Shërbime të Ujit, të cilët kanë thënë se nuk janë në dijeni dhe as nuk janë konsultuar për iniciativa të tilla.

As kryeshefi ekzekutiv, Ilir Abdullahu, e as anëtarët e tjerë të menaxhmentit, nuk kanë pranuar të prononcohen para kamerës.



