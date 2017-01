Institucionet pa masa konkrete për mbrojtje nga ndotja e ajrit

19 Janar 2017 - 09:25

Kërkesave dhe shqetësimeve të mëdha të qytetarëve dhe shoqërisë civile për ndotjet enorme të ajrit në Prishtinë, institucionet po u përgjigjen me hartimin e planeve dhe ideve, por pas asnjë hap të menjëhershëm konkret për parandalimin e ndotjes, shkruan sot Koha Ditore.

Përderisa Komuna e Prishtinës ka përmendur se ndër masat që do të marrë për parandalimin e ndotjes së ajrit janë përmirësimi i transportit publik, duke hequr nga qarkullimi autobusët e vjetër, apo duke zgjeruar hapësirat e gjelbra, etj, të cilat marrin kohë për t’u realizuar, Ministria e Mjedisit është marrë me hartim planesh dhe formim të një Task Force, që do të merret me aktivitete formale.

