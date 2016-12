Abrashi jep zgjidhjet e tij për ndaljen e ndotjes së ajrit në Prishtinë

22 Dhjetor 2016 - 17:16

Nënkryetari i AAK-së, Gazmend Abrashi ka dhënë idenë për ta zgjidhur ndotjen e ambientit në Prishtinë.

Zgjidhjen e problemit ai e mbështet në autobusët urban, lëvizja e automjeteve, zhvendosja e industrisë e të tjera.

Këto janë idetë e Abrashit, për të cilat thotë se janë pjesë e fazës së parë urgjente:

Zëvendësimi i transportit publik (autobusëve) dhe taksive nga lëndët djegëse në energji elektrike dhe benificimi i tyre me lirim nga tatimi për një periudhë kohore;

Ndalesa e lëvizjes së automobilave për një periudhë të caktuar kohore për regjione ku ka ndotje ekstreme;

Strategjia për zhvendosjen e industrisë nga qyteti në zonat e papopulluara;

Kyçja sa më e madhe e ndërtesave të banuara dhe shtëpive në sistemin e Termokosit , që siguron mos shfrytëzimin e lëndëve alternative për ngrohje;

Zgjidhja e qëndrueshme për filtrimin e tymit helmues që del nga termocentralet Kosova A dhe Kosova B, me sistemin me modern të filtrimit të tyre;

Kontrolli strikt i kontrollimit teknik të automjeteve në kuptim të funksionalitetit të katalizatorëve dhe vendosja e një ligji të rreptë lidhur me kualitetin e naftës dhe benzinës, dhe

Rivendosja e limitit të importimit të automjeteve jo më të vjetra se 8 vjet.

