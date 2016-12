Ndotja dhe degradimi i Prishtinës u bë me dhe pa leje

20 Dhjetor 2016 - 21:34

Prishtina po ndotet e po degradohet me dhe pa leje. Arkitekti, Valdet Osmani në Rubikon të KTV-së foli rreth degradimit të qytetit sic tha ai me leje të dhëna nga komuna.

“Degradimi me leje apo pa leje. Kemi gurthyes që e ndot ajrin. Kot e ke me thirrë këdo sepse ai e ka lejen. Shpesh shembet rruga, kamionët nuk janë të mbuluar, ata duhet t'i lajnë gomat para se me dal por nuk e bëjnë. Pra e kanë lejen për me ndotë ajrin”, ka thënë Osmani.

E se kryeqytetit i mungojnë pjesët e gjelbërta e tha edhe Antigona Ukëhaxhaj nga IKSHPK dhe specialiste e ekologjisë humane.

Ajo tha se në ndërtimet e reja nuk mund të shohësh as edhe një pjesë të gjelbër, gjë që do të ndikonte shumë në përmirësimin e gjendjes.

"Po ta shihni një maketë para se ta ndërtohet banesa ekziston pjesa gjelbëruese ndërsa kur ndërtohet nuk ka asnjë pjesë gjelbëruese. Cdo herë kemi shkelje, nisuni në secilën lagje, nuk ka pjesë gjelbëruese", ka përfundoi Ukëhaxhaj.

