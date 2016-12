Komuna e Prishtinës me plan për përmirësimin e gjendjes së ajrit

20 Dhjetor 2016 - 21:01

Të premten Komuna e Prishtinës do të dalë me plane konkrete rreth përmirësimit të gjendjes së ajrit në kryeqytet.

Drejtori i Administratës në Komunën e Prishtinës, Muhedin Nushi në Rubikon të KTV-së foli rreth takimin që kishte me kryetarin, Shpend Ahmeti.

Ai theksoi se ndër të tjera u diskutua edhe për lëvizjen e automjeteve sipas renditjes çift ose tek.

"Hiç me larg se të premten Komuna e Prishtinës do të dal me masat që do t'i marrë. Përdorimi i automjeteve në çift dhe tek", ka thënë Nushi.

