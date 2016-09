LDK ia kujton Ahmetit pse Prishtina nuk ka performansa për shpërblim

8 Shtator 2016 - 12:50

LDK në Prishtinë përmes një reagimi ia ka numëruar kryetarit Shpend Ahmeti performansat e papërmbushura që e lanë komunën e kryeqytetit pa shpërblim, transmeton koha.net.

Përfaqësuesit e Komunës së Prishtinës sikur nuk u panë në ndarjen e shpërblimeve për performacë të mirë të komunave, në takimin e projektit të Demosit zviceran, thuhet në reagim. Si pasojë e performancës së dobët të Komunës, kryeqyteti mbeti pa i përfituar mbi 1 milion euro. Prishtina nuk e ka përmbushur asnjë nga kriteret matëse të performancës.

Kategoritë matëse të papërmbushuara nga Komuna e Prishtinës janë 1. Performues jo i mirë. 2. Nuk i ka përmirësuar shërbimet publike. 3. Nuk është përmirësuese e demokracisë lokale, përkundrazi. 4. I mungoi performanca minimale në realizimin e përgjithshëm të projekteve.

Udhëheqësia e Prishtinës merret me politizime të skajshme e më së paku me projekte konkrete që përmirësojnë jetën e qytetarëve të kryeqytetit. Është e vonuar me shumëçka! Keq!

Udhëheqësia e Prishtinës t’u shërbejë qytetarëve të saj me projekte zhvillimi e jo me projekte molotovësh – shkatërrimi, thuhet në reagimin e LDK të Prishtinës, të nënshkruarb nga Flamur Shala.

© KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.