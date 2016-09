Komuna nënshkruan kontratën me kompaninë për furnizim me autobusët e rinj

7 Shtator 2016 - 09:23

Komuna e Prishtinës ka bërë të ditur se sot do të bëhet nënshkrimi i kontratës për me kompaninë fituese për furnizimin me autobusë për Trafikun Urban.

“Sot, e mërkurë, 7 shtator 2016 me orën 14.00, në sallën nr 37, në ndërtesën e vjetër të Komunës së Prishtinës do të bëhet nënshkrimi i kontratës me kompaninë fituese për furnizimin me autobusë për Trafikun Urban”, thuhet në njoftimin për media të Komunës.

Nënkryetari i Komunës së Prishtinës, Dardan Sejdiu, më herët pati thënë për KTV-në se me ardhjen e 51 autobusëve do të hapen linja të reja dhe krijohen vende të reja puna, e rrjedhimisht do të eliminohen taksitë ilegalë, raporton Koha.net.

Sejdiu, por edhe Halil Mustafa, Kryeshef Ekzekutiv, NPK “Trafiku Urban”, kanë thënë se në sistemin e ri që do të krijohet pas blerjes së autobusëve, do të ketë vende pune edhe për taksitë ilegalë, të cilët mund të integrohen brenda kompanisë.

E nëse jo më gjatë, së paku deri në ardhjen e autobusëve të rinj, transporti pas orës tetë në mbrëmje do të mbetet problem për qytetarët.

