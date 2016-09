Nesër testimi i alarmit në Prishtinë

2 Shtator 2016 - 15:45

Të shtunën do të bëhet testimi i radhës së sistemit të alarmit në Prishtinë.

Përmes një komunikate bëhet e ditur se testimi do të bëhet në ora 12:00, dhe do të zgjasë 30 sekonda, transmeton Koha.net.

“Nesër më 3 shtator (e shtunë), në ora 12:00 do të bëhet testimi i radhës i sistemit të alarmimit në qytet. Edhe kësaj radhe testimi do të realizohet në heshtje dhe nuk do te prodhohen tinguj të alarmit sikur në muajt e kaluar. Kësaj radhe shenja e testimit në heshtje do të jetë tingull i njëtrajtshëm sirene, në kohë zgjatje prej 30 sekondave”, thuhet në komunikatë.

