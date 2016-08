Ahmeti: Nuk ia kam frikën klanit “Pronto”

27 Gusht 2016 - 17:15

Kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti ka shkruar në llogarinë e tij në Facebook për kallëzimin penal që do t’ia bëjë PDK-ja.

Ai ka thënë se nuk ua ka frikën kërcënimeve të klanit “pronto” në pronto gjykata, transmeton Koha.net.

Ai gjithashtu ka thënë hajnat mbesin hajna, njëjtë sikur mashtruesit.

Ky është komenti i plotë i Ahmetit:

Dega e PDK Prishtinë paska thënë se po me ngrisin kallëzim penal. Pas LDK Prishtinë, edhe PDK Prishtinë ngrisin kallëzim penal. Klani #pronto mund të kërcënojnë sa të duan me pronto gjykata por nuk ja u kemi friken. Hajnat do të mbesin hajna e mashtruesit do të mbesin mashtrues.

© KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.