Ahmeti: Projektet infrastrukturore po vonohen për shkak të ofertimeve të kompanive

23 Gusht 2016 - 00:06

I pyetur në lidhje me vonesat në projektet infrastrukturore në qytet, siç është ai në “Kurriz” të Dardanisë, Shpend Ahmeti tha se problemet qëndrojnë zakonisht tek ofertat e kompanive, që ofertojnë diçka e sjellin diçka tjetër.

“Ne sigurohemi që ato që i kanë ofertu kompanitë, t’ju përmbahen. Kemi raste kur janë ofertu ndryshe, e i kanë sjellë produkte tjera. Kemi edhe dëshmi. Kur aplikon për pllakë 10 cm, nuk ka të na e sjellës pllakë 6 cm”, tha Ahmeti.

Ai tha se nesër (e martë), Komuna do të dalë me një komunikatë ku do të tregohet se kur do të përfundojë projekti në "Kurriz".

