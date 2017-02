Festivali i akullit në New York paralajmëron Ditën e të dashuruarve

13 Shkurt 2017 - 09:56

Shumë vizitorë shijojnë festivalin në akull, i cili gjashtë vite me radhë mbahet në Central Park në New York.

Bëhet fjalë për festivalin i cili mbahet në fundjavën para ditës së Shën Valentinit, ditës së të dashuruarve, e cila u ofron vizitorëve argëtime dhe kënaqësi të shumta.

Vizitorët në Central Park sot mund të shohin gdhendësit profesional me daltë apo me sharrë motorike se si gërmadhat e mëdha të akullit i shndërrojnë në kopje të disa prej statujave dhe skulpturave më të famshme.

Me perëndimin e diellit, vizitorët do të mund të shijojnë në Silent Disco. Secili do të marrë kufje dhe do të zgjedhë muzikën për vallëzim, kurse atmosferën e masës vallëzuese do të zbukurojnë edhe me dritat e diskos që do të ndriçojnë në podium.